Pensii 2022 | Cetățenii UE vor putea contribui din orice stat membru la pensia personală Pensii 2022 | Cetațenii UE vor putea contribui din orice stat membru la pensia personala Pensii 2022 | Sistemul paneuropean de pensii personale a intrat in vigoare. Cetațenii UE vor putea contribui din orice stat membru la pensia personala Se da astfel unda verde unui sistem voluntar si disponibil in intreaga UE, prin intermediul caruia cetatenii vor putea sa economiseasca pentru pensie. Acesta va putea fi oferit de o gama […] Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana a anuntat ca de marti incepe sa se aplice Regulamentul privind produsul paneuropean de pensii personale (PEPP), care a fost adoptat in 2019, informeaza un comunicat de presa al Executivului comunitar.

- Catalin Gherzan: „Scaderea CAS cu 5%, o lovitura dura pentru sistemul de pensii” In Guvern se discuta despre o reducere a Asigurarilor Sociale (CAS) cu 5%, de la 25%, cat este in prezent, la 20%. Cel mai afectat va fi sistemul de pensii din Romania, despre care tot Guvernul spunea ca nu mai sunt bani…

- Pensii 2022 | Pensia neincasata in caz de deces: Cum se obține plata, beneficiari și acte necesare Pensii 2022 | Pensia neincasata in caz de deces: Cum se obține plata, beneficiari și acte necesare Decesul unei persoane apropiate apare de multe ori in cele mai neasteptate momente, iar sentimentele declansate…

- Pensii 2022. Totul despre pensia de invaliditate: acte, acordare, stabilirea gradului de invaliditate Pensii 2022. Totul despre pensia de invaliditate: acte sau documente necesare, acordare, stabilirea gradului de invaliditate, beneficiari, indemnizația de insoțitor, revizuirea, suspendarea, incetarea,…

- Numarul mediu de pensionari a fost de 5,058 milioane de persoane in trimestrul IV din 2021, in scadere cu 15.000 de persoane fata de trimestrul III din 2021, a informat Institutul Național de Statistica, miercuri, 16 martie. Pensia medie lunara este de 1.679 de lei, potrivit INS . In ultimele trei luni…

- Astazi au fost recepționate cele 100 de biciclete care vor compune sistemul de inchiriere de biciclete (bike sharring) al Municipiului Campia Turzii. Sistemul de inchirieri biciclete va avea și... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Noutați pensii: Apare un nou tip de pensie – pensia ocupaționala Noutați pensii: Apare un nou tip de pensie – pensia ocupaționala O noua pensie apare in Romania. Autoritatea pentru Supraveghere Financiara a autorizat primul administrator de fond care poate incheia pensii ocupaționale, așa numitul Pilon…

- Numarul ajutoarelor de deces acordate de Casa de Pensii a crescut simțitor anul trecut, comparativ cu 2020. Anul acesta, și valoarea acestui ajutor a crescut. COVID 19 a ucis „pe capete”. Casa de Pensii explica faptul ca a acordat mult mai multe ajutoare de deces in anul 2021, comparativ cu 2020. Casa…