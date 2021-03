Pensii 2021. Romania are in acest moment peste 5 milioane de pensionari. Numarul aestora va crește, evident, in urmatorii ani. Printre cei care vor ieși la pensie, sunt destui care nu au incredere in pensia de stat, acordata prin lege. Astfel ca, sunt destui cei care opteaza pentru o pensie privata. Numai ca, vorba romaneasca, […] The post Pensii 2021. Ce salariu trebuie sa ai pentru o pensie de 2.500 de lei, de fapt appeared first on IMPACT .