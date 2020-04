PENSII 2020. Ludovic Orban: "Bugetul abia mai respiră" Ludovic Orban, anunț despre pensii in direct la Romania TV. "Suntem intr-o analiza, am solicitat INS sa prezinte o analiza pe luna martie privitor la impactul epidemiei asupra economiei. De asemenea comisia de strategie si prognoza lucreaza pentru a fundamenta prognoza. Ne pregatim de o rectificare pe bugetul de stat pentru a incerca sa alocam resursele in functie de evaluare si prognoza pentru a adopta masurile cele mai potrivite. Prioritar este plata pensiilor, salariilor si alte ajutoare pentru a nu lasa persoanele vulnerabile sub riscul de a nu primi aceste venituri. A doua prioritate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

