Stiri pe aceeasi tema

- "Sumele prevazute pentru creșterea pensiilor sunt prevazuți in buget. Conform legii, la 1 septembrie. Faptul ca se propaga in spațiul public zilnic, dar oare s-or mari, arata doar ca PSD cu asta se ocupa. Am spus clar: pensiile vor crește! Nu va fi o noua lege a pensiilor, dar vom face niște modificari.…

- Intrebata de moderator daca pensiile vor creste cu 40% de la 1 septembrie, Violeta Alexandru a raspuns: "Cresc pensiile". "Lucram la imbunatatirea acestei legi. Sunt multe, saptamana viitoare o sa avem un material pe acest subiect. Sunt decizii ale Curtii Constitutionale care trebuie sa aiba…

- Vezi ce pensionari vor primi PENSII mai MARI anul acesta! Ministrul Muncii a decis! Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat in cadrul unei emisiuni TV ca pensiile vor creste in viitorul apropiat. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE CU AVIONUL…

- Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a declarat, sambata seara, ca exista bani la bugetul de stat pentru majorarea pensiilor, acestea urmand sa creasca cu 40 de procente de la 1 septembrie.Ministrul Muncii a declarat, la Romania Tv, ca va respecta actuala Lege a pensiilor pentru ca sumele…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a explicat ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu e absolut nici un pericol…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. ‘Nu e absolut nici…

- Pensiile distribuite de Posta Romana in bani cash vor incepe sa fie transmise de postasi incepand de joi, astfel ca in luna ianuarie vor exista intarzieri de 3-4 zile fata de o luna obisnuita in distribuirea pensiilor, a declarat, marti seara, ministrul Muncii, Violeta Alexandru. "Nu e absolut nici…

- Ludovic Orban nu este singurul premier care vrea sa modifice sistemul de pensii speciale. În 2010, Emil Boc propunea ca acestea sa se supuna acelorași reguli de contributivitate valabile în sistemul public. Cu actul normativ pe masa, Curtea Constituționala a decis ca de pensiile magistraților…