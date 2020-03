Stiri pe aceeasi tema

- Romanii au din ce in ce mai multe nelamuriri cu privire la pensii, iar CNPP a prezentat raspunsul la o intrebare frecventa, in ce situații se suspenda plata pensiei? In sistemul public de pensii, plata pensiei se suspenda in cazul in care: Pensia anticipata parțiala/pensia anticipata se cumuleaza cu…

- In cadrul activitaților organizate cu ocazia celei de-a 87-a aniversari a „Zilei Protectiei Civile din Romania”, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta „Mihai Viteazu” al judetului Covasna avea programata, pentru zilele de 28 februarie și 4 martie, „Ziua Porților Deschise” in subunitați de intervenție…

- Pentru data de 06.02.2020, prin Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, se suspenda cursurile scolare, cu exceptia unitatilor de invatamant din municipiul Tulcea. In urma Hotararii Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, incepand cu data de 05.02 ora 22:00 pana la data de…

- Gorjenii care plateau pana acum impozit pe venitul microintreprinderilor trebuie sa stie ca de la 1 februarie au intervenit anumite modificari in aceasta privinta. Astfel, reprezentantii Directiei Generale a Finantelor Publice (DGFP) Gorj spun ca ace...

- Fostul presedinte al aliantei Renault-Nissan Carlos Ghosn intentioneaza sa dea in judecata producatorul auto francez pentru plata pensiei, a anuntat luni publicatia Le Figaro, transmite DPA potrivit Agerpres "Solicit drepturile mele de pensie si toate celelalte drepturi pe care le-am obtinut. Demisia…

- Reprezentanții sindicatului profesorilor Alma Mater precizeaza ca sunt nemulțumiți de decizia Guvernului de a interzice cumulul pensiei cu veniturile obținute prin plata cu ora in sistemul de invațamant superior și solicita identificarea unei soluții.„Daca pentru sistemul de invațamant preuniversitar…

- Cantareața de muzica populara Angela Rusu trebuie sa achite o amenda de 50.000 de lei, dupa incendiul de saptamana trecuta care i-a cuprins sala de evenimente din Gherla. Sancțiunea a fost aplicata de Inspectoratul pentru Situații de Urgența Cluj, care a constatat ca sala de evenimente nu deținea autorizație…

- Aplicația WhatsApp ar putea deveni mai utila celor care au nevoie de ajutor sau vor sa-l acorde in situații de urgența. Un instrument de raspuns la criza nou va fi introdus in opțiunile aplicației, potrivit Mashable. Pana acum, reacțiile la solicitarile de pe paginile de raspuns la criza puteau fi trimise…