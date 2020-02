PENSII 2020. Ce se întâmplă cu taxele. "Românii trebuie să accepte asta, pentru a se putea plăti pensii decente" "Problemele sistemului de pensii sunt multiple: romanii care sunt plecati in afara tarii si nu contribuie in sistem cu contributii sociale, procesul de imbatranire a populatiei. Sunt factori care afecteaza statele intr-o masura mai mica sau mai mare. Pe noi, in particular, fenomenul acesta de migratie ne afecteaza deoarece baza din care ne acumulam fondurile de pensii devine din ce in ce mai mica. Trebuie sa vedem dincolo de limita. Daca ne dorim sa platim in continuare pensii decente pentru un numar mare de pensionari va trebui sa acceptam, ca la un moment dat, probabil nu intr-un viitor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

