- Președintele Klaus Iohannis a promulgat, miercuri, proiectul de lege care prevede ca pentru perioadele ulterioare datei de 1 aprilie 2001 care reprezinta, conform legii, stagiu de cotizare realizat in conditii deosebite sau in conditii speciale se acorda perioade suplimentare la vechimea in munca,…

- „In ceea ce privește varsta de pensionare, trebuie schimbata aceasta situație. Se pensioneaza oameni activi la varsta de 41, 45 de ani, de 39 din propunerile care au fost formulate. In ceea ce privește pe polițiști cu siguranța trebuie crescuta varsta de pensionare. Și la magistrați, fara discuție.…

- Vesti bune pentru pensionari, punctul de pensie se va majora de la 1 septembrie de la 1.100 de lei, la 1.265 de lei. Tot de la aceasta data, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari se majoreaza de la 640 lei la 704 lei. De asemenea, indemnizatia pentru insotitor in cazul pensionarilor…