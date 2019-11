Pensii 1 septembrie 2020. PSD: Guvernul lui Iohannis nu își asumă „Guvernul lui Iohannis nu iși asuma creșterea punctului de pensie la 1.775 lei pentru 1 septembrie 2020, așa cum era programat de Guvernul PSD! Pentru ca nu le pasa de nevoile pensionarilor și de dreptul lor la un trai decent și liniștit. Trebuie sa ii oprim la vot duminica aceasta!”, a transmis, marți, PSD pe contul oficial de Facebook. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

