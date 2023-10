Pensie specială de aproape 60.000 de lei pe lună, pentru un fost magistrat Un fost magistrat este „campionul pensiilor speciale”: primește lunar, din buzunarul contribuabililor, nu mai puțin de 58.191 de lei. Cea mai mare pensie din Romania este de 58.191 de lei și este incasata in fiecare luna de un fost magistrat. A doua pensie, ca venit brut, este de 56.875 de lei, in timp ce a treia are o valoare de 56.447 de lei. Și pensiile de pe locurile 4 și 5 sar de 55.000 de lei, adica 55.900 de lei, respectiv 55.191 de lei. Dupa cum se poate observa, toate sunt ale unor foști angajați din instanțe judecatorești sau parchete. A șasea pensie speciala ca valoare este de 50.895… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

