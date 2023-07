Pensie minimă sau indemnizație socială? Ce prevede noua lege a salarizării Pensionarii cu stagiul de cotizare mai mic de 15 ani vor putea sa opteze, conform noii legi a salarizarii, intre pensia minim garantata, calculata pe baza contributivitatii, si o indemnizatie sociala. Exista, insa, o condiție: alegerea trebuie exprimata cu trei luni inainte de aplicarea legii La acest moment, pensia minim garantata este de 640 de lei pe luna, iar de ea beneficiaza circa un milion de pensionari. „O noutate adusa de proiectul de lege este introducerea optiunii pentru indemnizatia sociala minima. Pensionarii aflati deja in plata, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

