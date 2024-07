Pensie mai mare, doar cu adeverință Fostul ministru al Muncii, Marius Budai, a spus cine sunt pensionarii care trebuie sa prezinte adeverințele la Casele Teritoriale de Pensii, prin care sa dovedeasca valoarea sporurilor și veniturilor nepermanente, daca iși doresc o pensie mai mare. Budai a precizat ca nu toți pensionarii trebuie sa faca acest lucru, ci doar cei care au avut perioade lucrate inainte de 1 aprilie 2001. ”Doar pensionari care au avut venituri nepermanente trebuie sa prezinte adeverințe, ceilalți pensionari care nu au avut nu trebuie sa faca acest lucru. Iar pentru perioadele lucrate dupa 1 aprilie 2001 nu sunt necesare… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

