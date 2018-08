Stiri pe aceeasi tema

- "Nu vom modifica varsta de pensionare", a declarat ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, marți seara, la TVR1, in cadrul emisiunii "Romania9", moderata de jurnalistul Ionuț Cristache. Actualizare...

- Legea pensiilor va fi prezentata joi, in ansamblu, va ramane o luna in dezbatere publica, apoi va fi avizata de alte ministere, pentru a se transforma in proiect de lege al Guvernului si va ajunge in Parlament, a declarat luni, la Romania TV, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu.

- Lia Olguța Vasilescu a fost intrebata, duminica seara, la Antena 3, daca PSD il va suspenda pe Klaus Iohannis! Deși sambata, Vasilescu declara ca Iohannis nu trebuie suspendat, ci ”lasat sa se chinuie”, duminica ministrul Muncii nu a mai fost la fel de concreta.In schimb, ea a criticat atat…

- Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat miercuri seara la Antena 3 ca in aceasta vara va lucra cu premierul Viorica Dancila, cu ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, si cu alti colegi pentru realizarea unei noi legi a pensiilor care sa “indrepte o uriasa nedreptate care exista in Romania de ani…

- Pilonul II de pensii va fi optional, iar aceasta varianta fara doar si poate este batuta in cuie, a declarat, duminica seara, ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, la Romania TV, adaugand ca pe durata verii va exista o prezentare foarte clara pe acest pilon, "care sunt avantajele si care sunt o parte…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca Pilonul II de pensii nu va fi desfiintat si ca in continuare pe acest subiect exista o analiza, precizand ca propunerea avansata de ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, potrivit careia Pilonul II ar urma sa fie optional, nu i-a fost prezentata.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, va merge marti, la ora 11.00, la Cotroceni, pentru a da explicatii in fata presedintelui Klaus Iohannis, dupa ce Romania, Ungaria si Cehia au blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei,…

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a raspuns criticilor aduse de președintele Romaniei. Klaus Iohannis a criticat Legea salarizarii, spunand ca nu reprezinta o reforma. „Bineințeles ca deciziile sunt dictate de la partid, pentru ca este un partid care a caștigat guvernarea…