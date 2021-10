Stiri pe aceeasi tema

- Nicio investitie publica in trei decenii. Oamenii de aici se considera condamnati la saracie si lipsa de civilizatie. Este una dintre cele mai sarace comune din Romania si nimeni nu pare sa aiba leac pentru asta.

- ”Prin noi inșine... dar mai ales cu statul”, aceasta pare sa fie noua deviza a marii mase a liberalilor botoșaneni. Partidul care, in teorie, iși bazeaza politicile publice așezand antreprenorul la loc de cinste s-a transformat la Botoșani intr-o grupare aproape in exclusivitate a bugetarilor și a lucratorilor…

- Un barbat de 48 ani, din comuna Frumușica, județul Botoșani, a condus autoturismul pe DN 17 pe sectorul de drum Ilișești catre Paltinoasa, iar intr-o curba la stanga, a parasit partea carosabila și a acroșat parapetul metalic de protecție. Șoferul a anunțat evenimentul prin apel de urgența 112, a declarat…

- Trei cunoscuti duhovnici – toți din Botoșani – au fost propusi spre canonizare, intre ei fiind si nasul patriarhului Daniel, un staret care era sa fie ucis de lotrii dezertori din munti.

- Biletul ciștigator a fost jucat in localitatea Bucecea din judetul Botosani. Norocosul a jucat o varianta simpla, in valoare de 5,5 lei, care ii va umple buzunarul cu peste 900.000 de euro. ”La tragerea Loto 6/49 din 12 august 2021 s-a castigat premiul de categoria I, in valoare de 4.434.971,20 lei…

- Un adolescent in varsta de 15 ani, din comuna Pomarla, a fost retinut pentru talharie calificata dupa ce ar fi intrat in casa unui batran din localitate de unde a furat un telefon mobil si doua pachete de tigari, a informat, marti,Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Botosani, potrivit Agerpres.…

- Dupa ce in spațiul public au aparut mai multe fotografii cu situația dezastruoasa din cimitirele municipiului Botoșani, primarul Cosmin Andrei anunța ca au fost demarate lucrari de igienizare.