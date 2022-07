Pensia vine mai repede. Poșta Română cumpără 1.000 de biciclete electrice pentru angajați Compania Naționala Poșta Romana a scos la licitație in SICAP un contract de 5 milioane lei pentru cumpararea a 1.000 de biciclete electrice pentru ca poștașii din toata țara sa faca livrarile intr-un timp mai scurt. Bicicleta trebuie sa aiba maximum 30 de kilograme, cadru unisex inscripționat cu logo-ul Poștei și roți cu dimensiunea 28 […] The post Pensia vine mai repede. Poșta Romana cumpara 1.000 de biciclete electrice pentru angajați appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

