Pensia pentru condiții deosebite, modificată în favoarea angajaților "Angajatorii cu locuri de munca in condiții deosebite aveau obligația sa normalizeze condițiile de munca, intr-o anumita perioada de timp, conform prevederilor din domeniul muncii și securitații și sanatații in munca, 31 decembrie 2018 fiind ultimul termen stabilit prin OUG nr 65/2015, care a completat Art 29 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice", se explica expunerea de motive. Citeste mai multe pe DC BUSINESS. Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

