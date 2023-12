Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale Simona Bucura-Oprescu a anuntat, sambata, ca fiecare roman care a muncit peste 25 de ani va obtine un punctaj suplimentar pentru fiecare an de munca. Intre 25 si 30 de ani de munca punctajul este de 0,5 puncte pe an, intre 30 si 35 de ani – 0,75 de puncte pe…

- „Este foarte important de spus ca pe simularile noastre, pe o situatie in care aveam un pensionar in indemnizatie minima sociala care astazi primea 1.125 de lei, de anul viitor, pentru o vechime in munca de 35 de ani, cresterea va fi de 87%, peste 1900 de lei. Foarte important de stiut datorita punctelor…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut un anunț important cu privire la cumpararea de vechime in Romania. Deși au existat, de-a lungul timpului, tot felul de date limita pana la care romanii iși pot cumpara vechime, iata ca Ministrul Muncii vine cu o veste buna. Vechimea va putea fi cumparata…

- Prima majorare va insemna un spor de 13,8%, a declarat șeful CNPP, la un post TV, iar a doua creștere a pensiilor o sa vina anul viitor prin recalculare. De exemplu, un barbat cu un stagiu de cotizare contributiv de 31 de ani, 6 luni și 23 de zile, cu 17 puncte realizate, va avea 20,67 puncte realizate…

- Noua formula de recalculare pentru cinci milioane de pensii ale romanilor a fost prezentata, in exclusivitate la Antena 3 CNN . Daniel Baciu, seful Casei Nationale de Pensii a explicat, in direct, formula si calculele pentru recalcularea pensiilor. „Pensia va fi egala cu numarul de puncte ori cu valoarea…

- Daniel Baciu, seful Casei de Pensii, a declarat sambata ca procesul de evaluare a dosarelor de pensie se apropie de final, fiind parcurse aproximativ patru milioane de dosare din totalul de 4,6 milioane. Au fost evaluate patru milioane din cele 4,6 milioane de dosare Procesul de evaluare a dosarelor…

- Seful Casei de Pensii, Daniel Baciu, vine cu vesti bune pentru pensionari: peste patru milioane de romani vor primi, in octombrie, bani in plus, potrivit Antena 3 CNN.Este vorba despre ajutorul financiar de la Guvern, cea de a doua transa din acest an, care se acorda in functie de pensie. Sumele…

- Cum se calculeaza STAGIUL DE COTIZARE pentru contractul de munca cu timp parțial. Sunt TREI perioade diferite de calcul Casa Naționala de Pensii a facut o serie de precizari despre calculul stagiului de cotizare pentru contractul de munca cu timp parțial. Ai lucrat pe baza unui contract de munca cu…