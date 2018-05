PENSIA pe care ar putea-o primi un tânăr care azi are 35 de ani Cea mai mare provocare a bugetului de asigurari sociale va fi pensionarea generației “decrețeilor”. Știați ca peste 380.000 de romani implinesc anul acesta 50 de ani? Sunt mai mulți cu peste 100.000 fața de cei de 51 de ani, de exemplu. Ei, impreuna cu cei de 49, 48 pana la 46 de ani sunt nascuți dupa decretul dat de Ceaușescu in 1966, prin care au fost interzise avorturile și contraceptivele - și sunt cunoscuți ca “decreței”. O explozie de nașteri atunci, o generație care acum e la maturitate și in plina forța. In 2008 s-a pus problema “ce facem cand oamenii aceștia, 1,8 milioane de persoane… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia Europeana (CE) a somat Guvernul sa ramburseze integral si imediat taxa auto, asa cum prevede legislatia UE, iar autoritatile trebuie sa faca acest lucru in urmatoarele doua luni. In caz contrar, CE va trimite tarii noastre un aviz motivat, iar urmatorul pas este trimiterea Romaniei in fata Curtii…

- Investitia in reteaua de furnizare a apei si in cea a apei uzate a ajuns acum la 240 de milioane de euro. Iar suma continua sa creasca, spune Mihail Dorus, directorul tehnic al Apavital. Cu cinci ani in urma, la finalul primului exercitiu financiar al Romaniei in UE, prima faza a investitiei se ridica…

- In anul 2013, modul de calcul a pensiei de stat prevazut de Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice a fost modificat prin introducerea unui element denumit indice de corectie. Voi arata in cele ce urmeaza ca aceasta modificare a formulei de calcul a rupt legatura dintre determinarea…

- Directorul general al grupului american de restaurante fast food McDonald's, Stephen Easterbrook, a fost recompensat anul trecut cu un pachet salarial de 21,76 milioane de dolari, de 3.101 de ori mai mult decat un angajat mediu, un muncitor part-time din Polonia, arata datele publicate vineri de…

- Liderul PNL Ludovic Orban a acuzat, miercuri, guvernul PSD-ALDE ca ar vrea sa nationalizeze banii din Pilonul II de pensii. Intr-o postare pe Facebook, acesta vorbeste despre reducerea procentului de contributie la pensia privata si despre o posibila modificare a legii pensilor care sa ii determine…

- Liderul PNL Ludovic Orban a acuzat, miercuri, guvernul PSD-ALDE ca ar vrea sa nationalizeze banii din Pilonul II de pensii. Intr-o postare pe Facebook, acesta vorbeste despre reducerea procentului de contributie la pensia privata.

- Numarul pensionarilor inregistrati in Romania se situa la 5,229 milioane, in T4 din 2017, in crestere cu 5.000 de persoane fata de trimestrul anterior, raportul dintre aceasta categorie si numarul de salariati fiind de 9 la 10, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate miercuri.…

- 11 locuri de munca bine platite pentru persoanele creative. Locurile de munca in domeniul artistic nu sunt, de obicei, foarte profitabile, singurul lucru avantajos fiind ca, daca ești o astfel de persoana, poți face ceea ce iți place fara a avea un cod vestimentar strict, un program in care sa te incadrezi…