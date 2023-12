Pensia minimă de la 1 ianuarie 2024. Cât crește indemnizația socială pentru pensionari Pensia minima de la 1 ianuarie 2024. Cat crește indemnizația sociala pentru pensionari Pensia minima de la 1 ianuarie 2024. Cat crește indemnizația sociala pentru pensionari? Din 1 ianuarie 2024, punctul de pensie se va majora cu 13,8%. Tot de la aceasta data, pensia minima sau indemnizația sociala pentru pensionari crește de la 1.125 lei (valoarea din prezent), la 1.281 lei. Aceasta majorare s-a facut prin OUG 115/2023 […] Pensia minima de la 1 ianuarie 2024. Cat crește indemnizația sociala pentru pensionari Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara a ajuns la 2.117 lei, in trimestrul al treilea al anului in curs, potrivit Institutului National de Statistica (INS).Numarul mediu de pensionari a fost de 4.979.000 de persoane, in crestere cu 1.000 de persoane fata de trimestrul 2, iar numarul mediu de pensionari de asigurari…

- Incepand cu 1 ianuarie 2024, valoarea punctului de pensie crește de la 1.785 lei, cat este in prezent, la 2.032 lei,conform Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii. Incepand cu 1 ianuarie 2024, nivelul indemnizației sociale pentru pensionari, prevazuta de Ordonanța de urgența a Guvernului…

- Este vestea momentului pentru peste un milion de pensionari! Pensia minima crește cu peste 150 de lei, de la 1 ianuarie. Asta prevede proiectul ordonanței „trenuleț” la care lucreaza acum Executivul. In plus, pensiile speciale nu vor crește cu rata inflației. Guvernul intenționeaza sa creasca pensiile…

- Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, indemnizatia sociala pentru pensionari va avea valoarea de 1.281 lei, conform unui proiect de Ordonanța de Urgența intrat in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, propunerea de act normativ menționand și faptul ca pensiile magistraților nu vor crește in ritm cu rata inflației.„Prin…

- Vești foarte bune! Pensia va crește cu 70%. Categoria de romani care se va bucura de mai mulți ani pe viitor. Ce a dezvaluit Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP) cu privire la acest subiect.

- „Este nedrept ca, romani care au iesit in momente diferite la pensie, avand aceeasi munca, aceeasi perioada contrinbutiva, au cuantum al pensiei diferit”, a declarat, duminica seara, la Realitatea PLUS, Simona Bucura Oprescu.Ministrul Muncii a precizat ca noua lege a fost necesara pentru a exista echitate…

- Pensii majorate in 2024 pentru cinci milioane de romani. Cu cat va crește pensia minima din ianuarie Pensii majorate in 2024 pentru cinci milioane de romani. Guvernul ar urma sa indexeze pensiile cu rata inflației. ”De la 1 ianuarie toata lumea primește la fel. Inechitațile se vor repara prin noua lege…