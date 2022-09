Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara, determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de asigurari sociale, invaliditate, urmas etc.- platite de casele de pensii, a fost de 1.851 lei, in al doilea trimestru din acest an, in crestere cu 0,3% fata de trimestrul precedent, conform…

- Un angajat din asigurari caștiga in medie un salariu lunar de 4.000 de lei, un salariat din resurse umane pleaca acasa cu 3.800 de lei, in vreme ce in pharma leafa medie este de 3.500 de lei in același interval de timp, arata datele Salario , comparatorul de salarii dezvoltat de eJobs. Trustul Ringier…

- Institutul National de Statistica a anunțat prelungirea perioadei de culegere a datelor pentru Recensamantul Populației și Locuințelor pana la 31 iulie 2022. Prelungirea se aplica doar in localitațile in care recenzarea nu s-a incheiat, adica unde din cauza gradului scazut de recenzare exista riscul…

- Dupa Botoșani, și Vrancea se apropie de recenzare de 100%, in vreme ce bucureștenii au o rata extrem de scazuta, de doar 55,4 la suta, a declarat, joi, Tudorel Andrei, președintele Institutului Național de Statistica.

- Șase puncte fixe de recenzare funcționeaza la nivelul localitaților din Vrancea, potrivit harții publicate de recensamantromania.ro. Cate doua puncte de recenzare sunt la Focșani și la Adjud, la care se adauga cele de la primariile Panciu și Vanatori. In Focșani, punctele de recenzare sunt la sediul…

- Trei sferturi dintre companiile din Romania, respondente la Barometrul de HR realizat in luna iunie de PwC Romania, au ajustat sau vor ajusta salariile cu inflația sau cu un procent situat intre inflație și creșterea planificata inițial, in timp ce restul au decis sa mențina bugetul de creșteri salariale…

- Cat cheltuie turiștii straini in Romania. Peste 200.000 au vizitat țara, in primul trimestru, majoritatea pentru afaceri Turistii straini nerezidenti au cheltuit in Romania, in medie, 2.465,9 de lei de persoana in primul trimestru al anului, potrivit Institutului National de Statistica (INS). Numarul…