Pensia medie din judeţul Iaşi este mai mică decât cea din Prahova, Cluj sau Timiş Iasul se afla pe locul 5 in randul judetelor cu cele mai multe pensii in plata din bugetul asigurarilor sociale de stat. Capitala este pe primul loc, cu un numar de aproape trei ori mai mare de pensionari de asigurari sociale de stat fata de Iasi (peste 450.000), urmeaza Prahova, Cluj si Timis. Bucuresti este pe primul loc si in ceea ce priveste valoarea pensiei medii, luna trecuta fiind mai mare cu peste 630 de lei fata de cea din Iasi. Pensionarii din celelalte orase din top 5 au primit si cu 200 de lei mai mult comparativ cu pensionarii ieseni. Concret, la nivelul judetului nostru, erau luna… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Preturile la chirii pentru apartamentele din Iasi sunt mai mari cu peste 10- anul acesta fata de aceeasi perioada a anului trecut. O garsoniera a ajuns sa se inchirieze in Iasi cu 270 de euro/luna, in medie, mai mult cu 10,7- fata de luna martie 2022, in timp ce pentru un apartament cu doua camere se…

- Aproape doua saptamani mai au guvernanții și Parlamentul pana la tranșarea problemei pensiilor speciale, prevazuta in PNRR. Potrivit amanarii cerute de la Comisia Europeana, termenul final este 31 martie.Printre beneficiarii de pensii de serviciu din Romania se numara mai multe categorii profesionale…

- Numarul mediu de pensionari a fost, in trimestrul IV 2022, de 4,992 milioane de persoane, in scadere cu 4.000 persoane fata de trimestrul III 2022. Pensia medie lunara a fost de 1.866 de lei, in creṣtere cu 0,5- faṭa de trimestrul precedent, arata datele publicate joi de Institutul National de Statistica…

- Salariul mediu net in judetul Iasi ar putea sari pragul de 5.000 de lei, dar abia peste trei ani, potrivit estimarilor Comisiei Nationale de Prognoza (CNP), care a publicat luna trecuta prognoza de toamna 2022. De la un salariu mediu net de 4.424 lei prognozat de CNP pentru anul 2023, salariile din…

- N. Dumitrescu Potrivit datelor statistice ce reflecta activitatea economica pe ultimele luni ale anului 2022, ramurile industrie și construcții se mențin in Prahova la capitolul caștiguri salariale peste media județului. Astfel, așa cum reiese din comunicatul de presa primit de la Direcția Județeana…

- Firmele cu sediul social in Iasi platesc circa 1 miliard de lei lunar pe salarii. Desi pare o suma uriasa, in realitate nu este: angajatorii din judete precum Cluj sau Timis platesc valori si aproape duble fata de judetul nostru, fiind de altfel judetele cu cel mai mare fond de salarii, dupa Bucuresti.…