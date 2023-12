Stiri pe aceeasi tema

- Pensia medie lunara a ajuns la 2.117 lei, in trimestrul al treilea al anului in curs, in crestere cu 0,4% fata de trimestrul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Pensia medie lunara a fost determinata luand in calcul sumele pentru pensiile tuturor categoriilor de pensionari – de…

- Numarul beneficiarilor de pensii de serviciu a fost, in octombrie 2023, de 10.441, mai mult cu 73, comparativ cu luna anterioara, majoritatea (5.381) fiind beneficiari ai Legii 303/2004 privind statutul procurorilor si judecatorilor, conform datelor centralizate de Casa Nationala de Pensii Publice (CNPP)…

- Monica Tatoiu a rabufnit dupa ce a aflat ca Irinel Columbeanu a ajuns la azil și așteapta sa fie ajutat de apropiați. Fosta femeie de afaceri considera ca sunt situații mai importante care merita atenție.In ultima perioada, Irinel Columbeanu a ținut prima pagina a ziarelor dupa ce a ajuns la azil. Apropiații…

- Un pompier roman aflat in pelerinaj in Grecia a intervenit urgent pentru salvarea unui barbat ranit intr-un accident rutier. Pompierul, pe numele sau Catalin, e salvator la Detașamentul Mioveni. Zilele trecute, se afla in trafic, in drum spre Muntele Athos, cand a vazut cum in fața sa șoferul unui autoturism…

- Pensionarii care primesc pensia in contul bancar se pregatesc sa-și incaseze drepturile. Aceștia vor urma sa primeasca pensiile in perioada imediat urmatoare. Totodata, unii dintre pensionarii care incaseaza pensia pe card vor beneficia de bani in plus, pe care ii vor primi odata cu pensia. Este…

- Dupa 34 de ani, dintre care 10 ani de cadere și 24 ani de recuperare, pensia medie in Moldova in anul 2024 va ajunge la valoarea anului 1990, afirma expertul in economie, Veaceslav Ionița. In 2023, pensia medie in Republica Moldova va constitui estimativ 3.422 lei, cea ce este in creștere cu 556 lei…

- Premierul Marcel Ciolacu a transmis duminica un mesaj cu prilejul Zilei Internationale a Persoanelor Varstnice, in care a subliniat ca guvernul se va asigura ca interesele acestora vor fi aparate.

- Intra a doua tranșa de bani. Plațile se vor face in curand. Prima tranșa de bani a fost virata in luna ianuarie. Aceste ajutoare se vor duce catre pensionarii cu pensii mai mici de 3000 de lei. Pensionarii cu venituri mici vor primi a doua tranșa a ajutorului financiar: in cuantum de 500 lei, daca nivelul…