Pensia de urmaș: Cine are dreptul la ea, cum se obține, cum se calculează, care sunt beneficiile și ce documente sunt necesare Pensia de urmaș: Cine are dreptul la ea, cum se obține, cum se calculeaza, care sunt beneficiile și ce documente sunt necesare Pensia de urmaș: Cine are dreptul la ea, cum se obține, cum se calculeaza, care sunt beneficiile și ce documente sunt necesare. Pensia de urmas se cuvine copiilor si sotului supravietuitor, daca sustinatorul decedat era pensionar sau indeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii. Obținerea pensiei de urmaș poate fi o mare bataie de cap din […] Citește Pensia de urmaș: Cine are dreptul la ea, cum se obține, cum se calculeaza, care sunt beneficiile și ce documente sunt… Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Pensia de urmaș este un drept garantat prin lege și reprezinta un tip de pensie care este acordat unor persoane inrudite cu decedatul. In Romania, pensia de urmaș este gestionata de Casa Naționala de Asigurari Sociale. Dar cine poate beneficia de pensie de urmaș și ce acte ai nevoie ca sa incasezi? …

- Autoritațile americane au lansat un nou program de Loterie a Vizelor 2025. Departamentul de Stat a anunțat perioada de inscriere a persoanelor care doresc sa se stabileasca legal in Statele Unite.

- Fructele și legumele au fost adunate, ceea ce a determinat gospodarii sa se puna in mișcare. De la pregatirea dulcețurilor, muraturii și a zacuscai, pana la producerea mustului, a vinului și a țuicii oamenii pregatesc multe delicii. Prepararea mustului este o preocupare majora pentru cei care au grija…

- In 2023, obținerea unui pașaport romanesc nu este deloc complicata, cu condiția sa știi ce acte sunt necesare și sa platești taxele corespunzatoare. Mai trebuie sa știi cum faci programare online la pașapoarte, astfel incat lucrurile sa decurga ușor și rapid. Acte necesare pentru obținerea pașaportului…

- Primaria Alba Iulia preia cereri pentru locuințele sociale. Documente necesare și criterii de eligibilitate Primaria Municipiului Alba Iulia prin Direcția de Asistența Sociala anunța preluarea de cereri in vederea intocmirii listei de prioritați pentru repartizarea de locuințe sociale disponibile de…

- Pensia de urmaș. Termen la depunerea unor acte in cazul elevilor și studenților Pana la data de 25 septembrie, elevii care au implinit varsta de 16 ani si au dreptul la pensie de urmas trebuie sa prezinte adeverința in original din care sa rezulte ca urmeaza o forma de invațamant organizata, anunța…

- Potrivit unei Hotararari de Guvern (HG) pusa in consultare publica de Ministerul Educației, elevii din București, dar și cei care invața in Capitala sau in județul Ilfov ar urma sa aiba gratuitate la transportul cu metroul. Ce documente le sunt necesare pentru a intra, lunar, in posesia unui abonament…

- Campanie de recrutare pentru asistenți personali profesioniști in Alba: Documente necesare, condiții și etapele pe care cei interesați le vor avea de parcurs Campanie de recrutare pentru asistenți personali profesioniști in Alba: Documente necesare, condiții și etapele pe care cei interesați le vor…