- Lidl și-a propus ca in acest an sa deschida aproximativ 20 de magazine in toata țara. Potrivit reprezentanților Lild, anul 2020 a fost un an foarte bun pentru retailer, marcat de creșterea business-ului, extinderea rețelei, imbunatațirea calitații...

- Brandul italian de produse cosmetice PUPA, prezent in Romania din 2015 printr-o retea de sase magazine situate in patru orase, deschide trei magazine noi in cadrul centrelor comerciale AFI Palace Cotroceni din Bucuresti, AFI Palace Ploiesti si AFI Palace Brasov, ca urmare a unui acord de inchiriere…

- Pandemia de COVID-19 a schimbat obiceiurile de cumparaturi ale romanilor, clienții venind mai rar in magazine și cumparand mai mult, a declarat Daniel Gross, CEO PENNY Romania, intr-un interviu pentru Wall-Street.ro

- ” Potențialul alimentar al Romaniei poate asigura hrana pentru o populație dubla fața de cea pe care o are acum țara noastra. Totuși, Romania importa masiv produse agroalimentare. Numai in primul semestru al anului 2020 deficitul in acest domeniu a depașit 1 miliard de euro. Partidul Social Democrat…

- In contextul in care, la inceput de an, Romania importa masiv legume, Țara Mea a reușit sa livreze in acest sezon peste 10.000 de tone de legume romanești, susținand astfel producția și asigurand supraviețuirea a peste 300 de fermieri autohtoni. Producția autentic romaneasca a constat in roșii, castraveți,…

- Compania Altex a anunțat data cand va deschide noul magazin de produse electronice, electrocasnice, IT&C și multimedia, situat pe strada Timișorii, din Lugoj. Marea deschidere va avea loc joi, 5 noiembrie, la ora 8. Compania Altex se afla de peste un sfert de secol pe piața din…

- Peste jumatate dintre companiile care vand produse si servicii in Romania (57%) nu au o prezenta online printr-un website, arata o analiza de piata, realizata de catre un furnizor de servicii personalizate de software, dezvoltare sau strategie pentru antreprenori. "Aceasta tendinta negativa…

