Penny va investi peste un miliard de euro în România până în 2029 Penny Romania a incheiat anul trecut cu o cifra de afaceri de 4,73 miliarde de lei, reprezentand un avans de 19% raportat la 2019. Compania a inregistrat un profit net de 85 milioane de lei in 2020, in creștere cu 54% comparativ cu anul anterior și intenționeaza sa investeasca peste un miliard de euro pana in 2029, in extinderea rețelei sale, pana la 619 magazine și 6 centre logistice. Anul acesta, compania vizeaza deschiderea a 25 de magazine in țara și construcția celui de-al patrulea depozit, la Filiași, județul Dolj. Totodata, Penny urmarește remodelarea a 100 de magazine in 2021 și a intregii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

