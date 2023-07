Stiri pe aceeasi tema

- Poliția din Germania a urmarit timp de 16 ani un criminal in serie care in realitate nu a existat. O proba ADN care a aparut la locul a 40 de crime sau jafuri armate i-a facut sa caute o femeie care in dosare devenise criminalul necunoscut, femeia fara fața sau fantoma. Cazul unui barbat ars din Franța…

- ”BAT, JTI, PMI si Imperial Tobacco, care reprezinta circa 95% din piata, au investit pana acum in Romania circa 1,8 miliarde de euro si vireaza anual la buget aproximativ 4 miliarde de euro, insemnand accize, TVA si alte taxe si impozite. Conform datelor INS, exporturile de produse din tutun au fost…

- BAT, JTI, PMI și Imperial Tobacco, care reprezinta circa 95% din piața, au investit pana acum in Romania circa 1,8 miliarde de euro și vireaza anual la buget aproximativ 4 miliarde de euro, insemnand accize, TVA și alte taxe și impozite. Conform datelor INS, exporturile de produse din tutun au fost…

- Ieftinirea alimentelor trebuie sa apara pe tot lanțul, de la procesator pana la vanzatorul final, spune ministrul Finantelor, Marcel Bolos. Impactul masurii care urmeaza sa fie aprobata de Guvern va fi analizat dupa 3 luni de la intrarea acesteia in vigoare.

- Reducerea preturilor la alimente se afla pe agenda sedintei de guvern de vineri. Premierul Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca, pana in prezent, reducerea TVA "nu a functionat", deoarece a determinat ieftiniri pe o perioada "foarte limitata" de timp.„Eu nu vorbesc de preturi plafonate. Eu vorbesc de…

- Reducerea preturilor la alimente se afla pe agenda sedintei de guvern de vineri. Premierul Marcel Ciolacu a remarcat faptul ca, pana in prezent, reducerea TVA "nu a functionat", deoarece a determinat ieftiniri pe o perioada "foarte limitata" de timp.„Eu nu vorbesc de preturi plafonate. Eu vorbesc de…

- „Urgenta maxima este schema de reducere a adaosurilor comerciale la un numar de produse alimentare de baza pe intreg lantul pana la raft. Efectul aplicarii acestei masuri este scaderea preturilor la cateva alimente vitale in orice gospodarie. Vreau sa discutam despre aceasta schema cu marile lanturi…

- Directiva (UE) 2020/2184 a Parlamentului European și a Consiliului European din 16 decembrie 2020 privind calitatea apei destinate consumului uman, intrata in vigoare la 14 ianuarie 2021, va creste pretul apei potabile pe tot continentul, inclusiv in Romania. Statele membre au avut timp pana la jumatatea…