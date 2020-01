Penny Market deschide primele magazine, din cele 20 planificate in acest an, in Iasi si Navodari

Stiri pe aceeasi tema

- Rețeaua mobila și de date a operatorului de telefonie Orange a intampinat probleme de funcționare, marți seara, in mai multe zone din Romania. Probleme au fost semnalate in Alba, București, Iași, Brașov, Buzau, Cluj, Botoșani și Bacau. Utilizatorii rețelei de telefonie Orange nu au putut efectua apeluri…

- Un intreg postal intitulat "Principesa Margareta a Romaniei, pentru prima oara pe pamant romanesc" va fi disponibil incepand de sambata in magazinele Romfilatelia din Bucuresti, Bacau, Brasov, Cluj-Napoca, Iasi si Timisoara. Potrivit unui comunicat transmis marti AGERPRES de Romfilatelia, la 18 ianuarie…

- Sa alegi un dar cu adevarat inspirat pare sa devina o misiune tot mai dificila pe masura ce opțiunile se inmulțesc de la an la an. Mai mult, odata cu apropierea Craciunului, aglomerația din magazinele de haine, de produse pentru ingrijire sau din cele de produse electronice atinge cote greu de suportat.…

- Proiectul implementat de E.ON Romania și MOL Romania a fost nominalizat la categoria Zona Verde in 2019 alaturi de alte doua proiecte ce vizeaza inchirierea de trotinete electrice, respectiv car sharing cu flota electrica; Prin intermediul NEXT-E vor fi montate in Romania 40 de stații de incarcare rapida…

- Vicepremierul Raluca Turcan a anuntat luni ca Guvernul evalueaza elaborarea unei ordonante de urgenta cu privire la desfasurarea rezidentiatului in toate spitalele din Romania, precizand ca pana in prezent exista monopoluri legate de rezidentiat in cateva centre universitare. “S-a discutat despre…

- Grupurile Fridays For Future Romania si Climate Strike Romania organizeaza, vineri dupa-amiaza, marsuri pentru actiune climatica in mai multe orase din tara. Intitulat ‘Ziua pentru actiune climatica’, evenimentul are loc in Bucuresti si in Targu Jiu, Iasi, Timisoara, Constanta, Cluj-Napoca, Oradea,…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR SA, administrator al retelei feroviare nationale, a demarat programul de selectie pentru ocuparea a 90 de posturi de ingineri, absolventi din ultimii 3 ani, in cele mai importante domenii de specialitate ale companiei. CFR SA ofera absolventilor din institutiile…

- 'CFR SA ofera absolventilor din institutiile de invatamant tehnic superior oportunitati de dezvoltare a unei cariere in domeniul feroviar, printr-un program de selectie pentru completarea a 90 de posturi de ingineri, distribuite pe toate cele opt regionale de cale ferata (Bucuresti, Craiova, Timisoara,…