PENNY lansează în premieră un serviciu unic în România! Cum afli rapid ce produse sunt la reduceri în magazine Veste buna pentru toți clienții! PENNY lanseaza acum in premiera un serviciu unic in Romania. Compania vine in ajutorul celor care vor sa economiseasca atat timp, cat și bani. PENNY a investit in ultima perioada in digitalizare, dar și in tehnologii orientate spre viitor, iar acum a devenit primul retailer din Romania care implementeaza un serviciu extrem de util pentru toți cei care iși fac cumparaturile la PENNY: pliantul digital!Oricine iși dorește sa faca mai ușor cumparaturi, dar și sa afle ofertele momentului mai rapid și mai ușor. Acum poți avea super reducerile PENNY chiar in telefonul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

