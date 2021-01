Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a incheiat un nou contract de sponsorizare cu PENNY, parte a companiei germane REWE Group. Este cel mai important parteneriat din istoria FRF avand in vedere ca pentru prima oara ambele reprezentative, seniori și U21, vor avea un sponsor principal. In plus, suporterii vor…

- Tehnicianul Claudiu Niculescu, care a condus ultima oara formatia CS Mioveni, a fost instalat, vineri, in functia de antrenor principal al echipei de fotbal Concordia Chiajna, informeaza site-ul oficial al gruparii ilfovene din Liga a II-a. "Clubul Sportiv Concordia Chiajna anunta ca incepand cu data…

- Portarul Denisa Dedu a iesit din izolare si a revenit la antrenamentele echipei nationale de handbal feminin a Romaniei care participa la Campionatul European - EHF EURO 2020, dupa doua teste negative la coronavirus, informeaza, vineri, Federatia Romana de Handbal. "Denisa Dedu s-a reintors…

- Componentii echipei nationale de fotbal a Romaniei si membrii staff-ului tehnic au primit rezultate negative la testarea COVID-19 impusa de UEFA inaintea meciului cu Irlanda de Nord din cadrul Ligii Natiunilor. "Au sosit rezultatele testarii oficiale COVID impusa de UEFA pentru desfasurarea…

- Selecționerul Engin Firat a anunțat lotul largit al echipei naționale de fotbal a Moldovei pentru ultimele trei meciuri din acest an. Pe lista se afla 28 de jucatori, dintre care 19 sunt legitimați la cluburi din strainatate.

- Selectionerul reprezentativei de tineret a Romaniei, Adrian Mutu, a declarat, marti, intr-o conferinta de presa, ca ar paria pe prezenta echipei sale la Campionatul European U21 de anul viitor. Acesta este convins ca „tricolorii mici“ pot obtine calificarea printr-o victorie in meciul cu Danemarca,…

- Partida amicala a echipei nationale de fotbal a Romaniei cu Belarus din 11 noiembrie (ora 19:00) se va disputa la Ploiesti, pe Stadionul ''Ilie Oana'', anunta, luni, Federatia Romana de Fotbal pe site-ul sau oficial. "Pentru respectarea cerintelor UEFA privind numarul de…