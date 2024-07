Penitenciarul Mioveni sub conducerea comisarului de poliție penitenciara Patric Daniel Ghebaru, de un an, demonstreaza ca este un reper in gestionarea sistemului penitenciar romanesc, ocupand locul cinci in clasamentul unitaților penitenciare pe baza veniturilor proprii. Aceasta performanța reflecta o gestionare eficienta a resurselor și o strategie orientata spre inovație și dezvoltare durabila. Parteneriate strategice și [...] The post Penitenciarul Mioveni este un reper in sistemul penitenciar. VIDEO first appeared on Partener TV .