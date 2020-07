Stiri pe aceeasi tema

- Doi deținuți au fost eliberați din greșeala, ieri, de la Penitenciarul Jilava. Eroarea a fost sesizata la scurt timp dupa ce condamnații au parasit penitenciarul din județul Ilfov, iar conducerea a inceput imediat cautarea lor, cu ajutorul polițiștilor.

- In plina stare de alerta, cand au fost ridicate restricțiile de deplasare in interiorul localitații, iar oamenii au dat buluc in parcuri sa se distreze sau sa se relaxeze, Romania a raportat cel mai mic numar de infectari in 24 de ore, din ultimele 2 luni. Pana astazi, 17 mai, pe teritoriul Romaniei,…

- Toți abonații telefoniei mobile au primit, vineri, un mesaj Ro-Alert prin care au fost anunțați despre cateva din masurile de protecție pe care trebuie sa le ia in continuare, odata cu instituirea starii de alerta. Mesajul conține o greșeala de editare a cuvantului “coronavirus”. “Starea de alerta a…

- Numarul deceselor inregistrate in luna martie 2020 a fost de 22.591, cu 892 decese mai multe decat in luna februarie 2020, iar numarul deceselor copiilor cu varsta sub 1 an, inregistrate in aceeasi perioada, a fost de 83, in scadere cu 19 decese fata de luna februarie 2020, anunta un comunicat al Institutului…

- Ministerul de Interne a dat publicitații setul de masuri propuse pentru perioada de dupa 15 mai. Oamenii vor avea voie sa circule in afara localitaților, insa in condiții aproape la fel de aspre ca in starea de urgența. Deplasari permise fara nicio condiționalitate: 1. in interes profesional, inclusiv…

- Ministrul de Interne a anunțat, mieruci, ca dupa 15 mai oamenii vor putea iesi din localitate, „fara a tine cont de limita de municipiu sau limita de judet”, si nu vor mai avea nevoie saccr a completeze declaratii pe propria raspundere. De altfel, Curtea Constitutionala a stabilit miercuri ca Guvernul…

- Taxele si impozitele locale vor creste cu 3,8% in 2021, conform indicelui inflatiei, potrivit unui proiect de hotarare adoptat in sedinta de joi a Consiliului General al Capitalei, cu 33 de voturi „pentru”, trei „impotriva” si 13 abtineri, relateaza Agerpres. In raportul de specialitate sunt invocate…