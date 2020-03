Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut de la Penitenciarul Aiud, județul Alba, a fost descoperit spanzurat, duminica, in baia camerei de deținere de catre un coleg de celula, a declarat purtatorul de cuvant al Penitenciarului Aiud, Adelina Popescu, pentru corespondentul MEDIAFAX.Echipele medicale ale penitenciarului…

- Potrivit unui comunicat de presa remis AGERPRES de Penitenciarul Aiud, duminica, in jurul orei 6,20, personalul medical al Penitenciarului Aiud a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unei persoane private de libertate care a savarsit un act de suicid, prin spanzurare, in grupul sanitar…

- Astazi, 8 martie 2020, in jurul orei 06.20, personalul medical al Penitenciarului Aiud a intervenit pentru acordarea primului ajutor in cazul unei persoane private de libertate care a savarșit un act de suicid, prin spanzurare, in grupul sanitar al camerei de detinere. Concomitent aplicarii manevrelor…

- Ziarul Unirea SINUCIDERE la Penitenciarul Aiud: Un deținut s-a spanzurat in grupul sanitar al camerei de detinere SINUCIDERE la Penitenciarul Aiud: Un deținut s-a spanzurat in grupul sanitar al camerei de detinere In data de 08.03.2020, in jurul orei 06:20, personalul medical al Penitenciarului Aiud…

- Un detinut care l-a amenintat pe presedintele Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori pe care i-a trimis-o sefului statului din Penitenciarul Aiud, unde isi ispaseste o pedeapsa de 15 ani pentru omor, a fost condamnat miercuri de Judecatoria Aiud la 1 an de inchisoare pentru ultraj. …

- Un detinut care l-a amenintat pe presedintele Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori pe care i-a trimis-o sefului statului din Penitenciarul Aiud, unde isi ispaseste o pedeapsa de 15 ani pentru omor, a fost condamnat miercuri de Judecatoria Aiud la 1 an de inchisoare pentru ultraj, scrie…

- Un detinut care l a amenintat pe presedintele Klaus Iohannis, prin intermediul unei scrisori pe care i a trimis o sefului statului din Penitenciarul Aiud, unde isi ispaseste o pedeapsa de 15 ani pentru omor, a fost condamnat miercuri de Judecatoria Aiud la 1 an de inchisoare pentru ultraj, scrie agerpres.ro.…

- O persoana condamnata a incercat sa evadeze din Penitenciarul Gherla folosindu-se de un obiect ascutit cu care a scobit peretele camerei de detentie, a informat, vineri, Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP). Potrivit sursei citate, joi, la Penitenciarul Gherla, a fost inregistrata o tentativa…