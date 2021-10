Stiri pe aceeasi tema

- Reprimarea cu bestialitate a detinutilor care au declansat o revolta la un penitenciar din Angarsk (Siberia) constituie subiectul unei anchete publicate joi de AFP, in contextul in care organizatia neguvernamentala rusa pentru drepturile detinutilor Gulagu.net a dezvaluit saptamana aceasta ca a primit…

- Autoritatile ruse au anuntat miercuri destituirea a patru responsabili ai administratiei penitenciarelor dupa difuzarea unei inregistrari video socante ce arata un viol intr-o inchisoare, informeaza AFP. Luni seara, ONG-ul Gulagu.net a publicat pe contul sau Telegram aceasta inregistrare video…

- Liderul de la Kremlin a cerut guvernului sa „acționeze rapid și eficient” in fața problemelor de mediu. Președintele Vladimir Putin și-a exprimat ingrijorarea sambata, 14 august, cu privire la dezastrele naturale de o magnitudine „ fara precedent ” din Rusia, confruntata cu incendii forestiere devastatoare…

