- Vantul extrem de puternic face ravagii in peninsula Kamceatka din Rusia. Rafalele au doborat mai mulți copaci, au rupt linii de inalta tensiune și chiar au smuls tencuiala de pe case.In regiune a fost emisa o alerta de furtuna.

- Beijing, capitala Chinei, a suferit niveluri „periculoase” de poluare a aerului, autoritațile emițand a doua cea mai mare alerta de siguranța, potrivit The Guardian . Normal vs. today #Beijing pic.twitter.com/koo2f7NjSF — 霍炳宗 (@PaddyFok) March 15, 2021 O furtuna masiva de nisip s-a combinat cu poluarea…

- Autoritațile de la Beijing au declarat deja cod galben de pericol și au sfatuit cetațenii sa nu iasa afara. Capitala chineza, Beijing, a fost lovita de o furtuna puternica de nisip, in legatura cu care autoritațile au declarat cod galben depericol in oraș. Despre acest lucru a anunțat in dimineața zilei…

- Un cutremur puternic, de 8 grade pe scara Richter, a lovit insula de nord a Noii Zeelande, al treilea cutremur major in doar cateva ore. Autoritatile au emis o alerta de tsunami, rugand locuitorii din preajma coastei sa se indrepte catre zone inalte.

- Autoritatile elene au inchis tronsonul de autostrada Lamia - Atena, din cauza conditiilor meteo extreme generate de frontul de aer polar "Medeea", informeaza Ministerul Afacerilor Externe, care avertizeaza cetatenii romani care sunt in Grecia sau vor sa calatoreasca acolo.

- O furtuna de zapada s-a abatut incepand de sambata seara asupra Olandei, afectand in special traficul rutier si cel feroviar, precum si vaccinarea anti-COVID-19. Ultimul episod de acest tip a avut loc in Olanda acum zece ani.

- Autoritatile din capitala Madrid intentioneaza sa taie circa 80.000 de copaci avariati de furtuna de zapada istorica care a afectat o mare parte din Spania, relateaza dpa. Copacii care vor fi doborati si care reprezinta 5% din totalul arborilor din oras au fost atat de grav avariati de furtuna incat…

- Guvernul spaniol va trimite convoaie cu vaccinul impotriva COVID-19 si alimente, duminica, in zonele ramase izolate din cauza furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei si a provocat moartea a patru persoane, relateaza Reuters. In…