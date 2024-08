Stiri pe aceeasi tema

- Pokrovsk, un nod de transport cu o populatie de 61.000 de locuitori inainte de razboi, se afla pe un drum principal care serveste drept ruta importanta de aprovizionare pentru alte avanposturi ucrainene aflate in dificultate, cum ar fi orasele Ceasiv Iar si Kostiantinivka.

- Fortele ucrainene au anuntat joi ca trei drone „au fost pierdute” dupa ce au trecut frontiera de stat cu Romania, informeaza Reuters. „Noaptea trecuta, inamicul a folosit 38 de drone de atac Shahed-131/136, atacand infrastructura ucraineana in mai multe zone, inclusiv sudul regiunii Odesa si centrul…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski a exprimat duminica recunostinta tarii sale fata de ajutorul primit de la Joe Biden de la izbucnirea razboiului si a punctat asteptarea sa pentru viitor de la SUA. „Ucraina ii este recunoscatoare presedintelui Biden pentru sprijinul sau neclintit in lupta Ucrainei…

- Forțele armate rusești continua avansul in Donețk. The Russians recaptured the previously liberated settlement of Urozhaine in Donetsk region.This time, they made sure that there would be nothing to liberate. There is no life or hope, only a Russian rag in the ruins. pic.twitter.

- Statele Unite ale Americii apreciaza recenta decizie a Romaniei de a ceda un sistem Patriot catre Ucraina si rolul de lider al tarii noastre pe Flancul estic al NATO, precizeaza Declaratia comuna adoptata dupa Reuniunea Dialogului Strategic intre cele doua tari.Respectiva reuniune a avut loc pe 21 iunie…

- Forțele armate rusești au crescut presiunea asupra orașului Toretsk, reușind sa captureze satul Shumy din regiunea Donețk. Potrivit analiștilor DeepState, zona din jurul satului Pivnichne a devenit un punct extrem de fierbinte in ultimele zile.„Motivul exact al eșecului apararii (n.

- Fortele armate ucrainene vor crea noi unitati formate exclusiv din fosti detinuti de drept comun eliberati dupa ce au semnat contracte pentru a se alatura fortelor armate pe front, a anuntat marti ministrul justitiei din Ucraina, Denis Maliuska, intr-o interventie televizata, informeaza Agerpres, care…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, se va afla, in perioada 7 8 mai 2024, intr o vizita de lucru la Washington, D.C., Statele Unite ale Americii. Presedintele Romaniei va fi primit marti, 7 mai, la Casa Alba de catre Presedintele SUA, Joseph R. Biden, Jr.Conform Administratiei Prezidentiale, cu acest…