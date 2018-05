Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, nu i-a permis regizorului Kiril Serebrenikov sa mearga la Festivalul de la Cannes.Liderul de la Kremlin a respins solicitarea ministerului francez de Externe de-al elibera pe artist pentru a participa la eveniment.

- Regizorul britanic Terry Gilliam a suferit un atac cerebral care l-a impiedicat sa participe la audierea de luni, cand o curte franceza de justitie urma sa dea verdictul privind proiectia filmului sau „The Man Who Killed Don Quixote” la Festivalul de la Cannes, anunta News.ro.Informatia a…

- Festivalul de Film de la Cannes incepe marti seara cu o noua editie, cea de-a 71-a - prima de dupa scandalul Weinstein -, ce va fi marcata de prezenta pe covorul rosu a cuplului de actori spanioli Penelope Cruz - Javier Bardem si de un juriu care promoveaza cauza femeilor si care va fi prezidat de actrita…

- Thierry Fremaux, delegatul general al Festivalului de la Cannes, s-a declarat mandru de faptul ca filmul 'Todos lo saben', care va inaugura la 8 mai competitia oficiala, este interpretat de doi actori de prestigiu ai cinematografiei spaniole si mondiale, Javier Bardem si Penelope Cruz, si care…

- Poetii romani intra gratis la proiectia „Paterson”, lungmetraj semnat de Jim Jarmusch „Paterson”, cel mai recent film al lui Jim Jarmusch, face o reverența in fața poeților romani. Aceștia sunt invitați sa vizioneze filmul in cinematografe doar prezentandu-se la proiecții cu un propriul volum de poezii.…