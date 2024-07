Stiri pe aceeasi tema

- USR cere demiterea imediata a ministrului Sanatații, Alexandru Rafila, dupa ce trei spitale din Capitala au ramas marți fara curent electric, iar zeci de operații au fost sistate. „Au fost cazuri, in ultimele zile, in care s-a operat la lanterna”, spune deputatul Adrian Wiener.

- O pana majora de curent are loc in trei spitale din Capitala: Fundeni, CC Iliescu și Institutul Oncologic. Ministrul Sanatații a convocat șefii DSP-urilor la minister pentru a analiza situația generatoarelor din spitale.

- Meteorologii avertizeaza ca valul de caldura care a cuprins Romania in ultimele zile continua sa se extinda și sa atinga noi maxime. Aceștia au emis un Cod portocaliu de canicula valabil pentru ziua de miercuri in București și in alte 9 județe. In același timp, restul țarii va fi sub Cod Galben de canicula.…

- Aproape o suta de localitați din jumatate de țara au fost devastate de furtunile puternice. Case și curți au fost inundate, copacii au fost smulși din radacini și mai mulți oameni au ramas in bezna. In Prahova, mii de gospodarii au ramas fara curent electric din cauza vijeliilor. Vantul puternic a pus…

- Capitala și șapte județe se afla, luni, 24 iunie 2024, sub Cod Portocaliu de canicula, fiind prognozate temperaturi de 35 – 37 de grade Celsius! Totodata, valul de caldura persista in Banat, in nord-vestul si nordul Olteniei, in nordul Munteniei, precum si in zona continentala a Dobrogei. O noua alerta…