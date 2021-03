Stiri pe aceeasi tema

- Fostul vicepresedinte american Mike Pence a denuntat, miercuri, „nereguli semnificative” inregistrate in scrutinul prezidential desfasurat in Statele Unite in noiembrie 2020 si solicita reformarea sistemului electoral pentru asigurarea „integritatii” alegerilor, potrivit Mediafax.

- Vicepresedintele Mike Pence a refuzat marti sa invoce cel de-al 25-lea amendament al Constitutiei americane pentru a-l demite pe presedintele Donald Trump, ceea ce deschide calea pentru lansarea, saptamana aceasta, a unei proceduri de destituire a liderului de la Casa Alba, a doua din mandatul acestuia,…

- În urmatoarele 24 de ore Congresul american va vota mai întâi cu privire la utilizarea celui de-al 25-lea Amendament pentru a-l îndeparta pe președintele Donald Trump din funcție iar apoi pentru punerea sub acuzare a acestuia, scrie Il Fatto Quotidiano. Camera Reprezentanților…

- Partidul Democrat american a depus luni, in Camera Reprezentantilor, un act de inculpare a lui Donald Trump, o prima etapa catre deschiderea oficiala, saptamana aceasta, a unei a doua proceduri in vederea unei destituiri a presedintelui american in exercitiu, pe care-l acuza de ”incitare la violenta”…

- In paralel, democratii, care detin majoritatea in camera inferioara a Congresului, au prezentat o alta rezolutie, prin care ii cer vicepresedintelui american Mike Pence sa-l demita pe Donald trump din functie, invocand al 25-lea Amendament al Constitutiei americane. Un republican s-a opus adoptarii…

- Celebrul actor american Arnold Schwarzenegger a marturisit in premiera drama copilariei sale, cand tatal sau "venea beat acasa, țipa, ne batea și o speria pe mama", in contextul unui apel adresat americanilor dupa violentele de la Capitoliu, pe care le-a apreciat ca o tentativa de lovitura de stat pusa…

- Cu culorile steagului american pictate pe fața, pieptul gol cu ​​numeroase tatuaje clar vizibile și o palarie din blana cu coarne de bivol: acesta este portretul lui Jake Angeli, „șamanul din QAnon” care a condus un grup de protestatari pro-Trump în atacul asupra Congresului american,…

- Donald Trump a indemnat zecile de mii de protestatari stranși la Washington sa mearga spre Capitoliu, acolo unde congresmanii americani erau reuniți pentru a valida victoria lui Joe Biden in alegerile prezidențiale din 3 noiembrie. Mesajul președintelui in exercițiu a fost transmis cu puțin timp inainte…