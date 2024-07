Stiri pe aceeasi tema

- Faza ambigua dupa doar doua minute din „optimea” Romania - Olanda. Dupa un pressing prelungit al „tricolorilor”, care i-au inghesuit serios pe olandezi in careul de „16”, Ianis Hagi s-a ales cu capul stat in urma unui duel cu olandezul Dumfries. Faza n-a fost verificata in cabina VAR, in ciuda faptului…

- Vasile Mogos a fost titularizat ca fundas stanga in locul lui Nicusor Bancu (suspendat), in nationala Romaniei pentru meciul cu Olanda, care are loc marti (19:00), pe Football Arena din Munchen, in optimile de finala ale Campionatului European de fotbal - EURO 2024, gazduit de Germania, scrie Agerpres. Ca…

- Toata suflarea fotbalistica din țara e alaturi de Naționala in lupta extraordinara cu Olanda din optimile Canpionatului European. Strigam toți, intr-un singur glas: R O M A N I A, ale! Ar fi prima data cand am depași un tur eliminatoriu la un Campionat European, ceea ce ar insemna o performanța extraordinara…

- Florin Nița (36 de ani) a prefațat azi meciul cu Olanda, din optimile EURO 2024 # Portarul, titular in toate partidele din grupa, a fost unul dintre remarcații Romaniei la turneul final, avand intervenții remarcabile contra fiecarui adversar # Spune ca e pregatit daca se ajunge la penalty-uri, dar vrea…

- Adrian Porumboiu (73 de ani), fost arbitru internațional, crede ca penalty-ul primit de Romania cu Slovacia, scor 1-1, a fost corect acordat. In minutul 36 al meciului de la Frankfurt, Ianis Hagi a cazut in care dupa un duel cu un adversa. Au fost doua contacte la nivelul picioarelor, primul in afara…

- Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor, a asistat de pe stadion la Slovacia - Romania 1-1, din grupa E la EURO 2024. A doua zi dupa meci, jurnalistul s-a declarat siderat de speculațiile din presa spaniola, conform carora a fost blat la partida naționalei. Marca a scris despre meciul Romaniei…

- Calificarea Romaniei in optimile de la Euro 2024 a scos mii de suporteri in strada, pentru a sarbatori ca tricolorii ajung din nou, dupa 24 de ani, in fazele superioare ale unui turneu final. Imaginile cu petrecerea lor au fost catalogate drept „incredibile” de catre Radu Dragușin, fundașul in varsta…

- Romania joaca, miercuri, incepand cu ora 19:00, ultimul meci din grupa E de la EURO. Partida impotriva Slovaciei poate garanta, pentru tricolori, participarea in optimile de finala pentru a doua oara in istorie, dupa o pauza de 20 de ani. Min 45+3 Pauza la Frankfurt. Min 45+3 Galben și pentru Bancu,…