- Firma care s-a ocupat de restaurarea Fantanii cu Pești din centrul Timișoarei a fost penalizata de municipalitate pentru intarzieri. Aproape toți banii pe care ar fi trebuit sa ii incaseze pentru lucrare vor merge acum pentru plata penalitaților.

- Primaria Timisoara a taiat o factura cu penalitati pentru firma care a renovat Fantana cu pesti din Piata Operei. Penalitatile au fost date din cauza marilor intarzieri in derularea lucrarii si sunt in valoare de 506.312 lei, in timp ce firma in cauza a obtinut pentru proiect si executie suma totala…

- Doar 58% din lucrarile care trebuiau efectuate pe Centura Timișoara Sud au fost realizate pana la data rezilierii contractului cu firma italiana Tirrena Scavi. In cadrul licitației lansate de catre CNAIR prin Direcția Regionala de Drumuri și Poduri (DRDP) Timișoara, o firma și patru asocieri de firme…

- Cumpararea unei case in Pietrarie s-a dovedit o aventura imposibila pentru un cuplu. Cei doi au platit avansul pentru o casa aflata inca in constructie, urmand sa plateasca restul atunci cand puteau sa se si mute. Au fost pusi insa in situatia de a se adresa judecatorilor pentru a-si primi banii inapoi…

- Un punct dureros și rușinos chiar in inima Timișoarei, Capitala Culturala Europeana, pasajul abandonat din Piața Operei e un adevarat focar de infecție. Neglijat de autoritațile grijulii doar cu propria clientela, pasajul a devenit un lac subteran mizerabil in care s-a dezvoltat o micro fauna și flora…

- Schela metalica ridicata in Piața Operei cu prilejul inaugurarii Capitalei Europene a Culturii, pompos denumita „Pepiniera – 1.306 plante pentru Timișoara” și un spațiu de promenada „pe verticala” prin centrul Timișoarei, urma sa fie decorata, conform promisiunilor, cu nu mai puțin de „1.306 arbori,…

- Pepiniera pe structura metalica construita de Ordinul Arhitecților-Filiala Timiș, in Piața Operei din Timișoara este finanțata de Primaria Timișoara cu 1.740.000 de lei (aproximativ 350.000 de euro). Proiectul a starnit mai multe controverse.