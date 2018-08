Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, miercuri, la Alba Iulia, ca in Monitorul Oficial a aparut ghidul de finanțare pentru stațiile de reincarcare rapida pentru mașinile electrice, care va putea fi accesat de saptamana viitoare de catre municipiile reședința de județ. ”In Monitorul Oficial…

- Pana la sfarșitul anului, județul Alba va avea un autolaborator pentru analiza calitatii aerului, potrivit ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. Prezenta la Alba Iulia pentru a-și prezenta bilnțul dupa șase luni de mandat, ministrul a declarat ca mașina pentru acest autolaborator a fost achiziționata…

- Ministrul mediului, vicepremierul Grațiela Gavrilescu, se va intalni vineri, 10 august, cu autoritațile locale și județene sucevene. Intalnirea va acea loc la Palatul Administrativ, la discuții urmand sa fie prezenți și șefi ai instituțiilor deconcentrate din teritoriu, precum și reprezentanți ai societații…

- CALCULATOR TAXA AUTO 2018: In ciuda faptului ca evolutia pietei auto din ultimele luni - in crestere accelerata pe segmentul masinilor noi si in scadere pe cel al vehiculelor de ocaziie - a demonstrat ca nu e nevoie de taxa pe poluare pentru a opri imbatranirea parcului auto si poluarea, oficialii…

- w Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, informeaza Agerpres. Citeste…

- Grupul de lucru care va pune la punct formula de calcul a penalitatii care va inlocui taxa auto isi va incheia activitatea pana la finele anului si va prezenta o varianta finala, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte de bilant, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu. "Nu vom vorbi…

- ”Criza gunoaielor” se mai manifesta, pe alocuri, in Arad. Un exemplu este strada Henry Coanda, in spatele Spitalului Județean, unde chiar ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a fost in urma cu doua luni sa vada care este situația. E drept, la momentul vizitei ministeriale, gunoaiele erau adunate…

- Președinția Consiliului Uniunii Europene se asigura prin rotație intre statele Uniunii Europene la fiecare șase luni. Grațiela Gavrilescu, viceprim-ministru și ministrul Mediului ALDE a propus ca doua dintre grupurile de lucru sa aiba loc la Timișoara. ”In calitatea mea de Ministru al Mediului și de…