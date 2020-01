Stiri pe aceeasi tema

- Camera Reprezentanților va vota miercuri punerea sub acuzare a președintelui Donald Trump, pe cale sa devina cel de-al treilea președinte al SUA pentru care se inițiaza o procedura de destituire, a anunțat marți lidera democraților din Congres Nancy Pelosi, transmit AFP și Reuters. La câteva…

- Presedintele Camerei Reprezentantilor a SUA, Nancy Pelosi, l-a calificat miercuri pe presedintele american Donald Trump o amenintare pentru SUA si pentru democratia din aceasta tara, in deschiderea dezbaterii istorice in vederea punerii sub acuzare a liderului de la Casa Alba, transmit Reuters si dpa,…

- Presedintele american Donald Trump a respins vineri procedura de punere sub acuzare si de destituire impotriva sa ca fiind o "farsa" si a spus ca nu l-ar deranja un proces lung in Senatul SUA, precizand totodata ca i-ar placea sa il vada pe avertizorul de integritate a carui plangere i-a facut pe democrati…

- Presedinta Camerei Reprezentantilor din Congresul american, Nancy Pelosi, a cerut joi oficial Congresului sa redacteze actul de acuzare in cadrul procedurii de impeachment impotriva presedintelui Donald Trump. La scurt timp, Casa Alba a anuntat ca asteapta un "proces corect" impotriva presedintelui,…

- Presedintele SUA, Donald Trump, un politician republican, s-a folosit de functie în interes personal, subminând securitatea nationala, a acuzat vineri Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor si unul dintre liderii Partidului Democrat, informeaza Mediafax citând site-ul…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat luni ca ia in calcul "serios" sa depuna marturie in cadrul anchetei pentru destituirea sa care il vizeaza in Camera Reprezentantilor, dupa cum i-a cerut presedinta camerei inferioare a Congresului, democrata Nancy Pelosi, relateaza AFP si Reuters.…

- Ministrul american al energiei Rick Perry nu va preda documente referitoare la rolul sau in afacerea Ucraina, solicitate de congresmenii democrati ca parte a anchetei de punere sub acuzare a presedintelui Donald Trump, conform informatiilor aparute in mass-media americana, transmite Reuters. Pe 10 octombrie,…

- Camera Reprezentantilor a adoptat miercuri cu o larga majoritate o rezolutie fara caracter obligatoriu care condamna decizia lui Donald Trump de a retrage trupele americane din nordul Siriei, semn al profundei nemultumiri pe care aceasta politica a provocat-o pâna si în rândurile aliatilor…