PeLimbaTa, spusa diferit de Andrei Banuta si NOSFE. Vezi cum suna remixul piesei care a intrat in trending la o zi de la lansare

A intrat in trending la o zi de la lansare și mai are puțin și atinge un milion de vizualizari pe YouTube. #PeLimbaTa, spusa diferit acum de Andrei Banuța și NOSFE. Vezi cum suna remixul piesei facut de Johnny Made This! Versurile sunt scrise de catre Florian Rus, NOSFE, Andrei Banuța, Vlad Popescu și Matteo, iar piesa a fost produsa de catre Matteo, Vladon și Johnny Made This. Pareri?