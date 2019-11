Stiri pe aceeasi tema

- Parazit/ Parasite, filmul regizorului fenomen Bong Joon-Ho, caștigator al Palme d’Or la Cannes 2019, ajunge pe marile ecrane din Romania din 8 noiembrie. Parazit este o versiune moderna și...

- Saptamana asta, va propun “Parazit”, filmul premiat cu Palme d'Or la Cannes 2019, spectacolul “A New and Better You” la POINT și cartea “Ce se intampla in iubire” de Alain de Botton. Un rollercoaster de emoții Secvențe din „Parazit” FILM: “Parazit” (“Parasite”), regia Bong Joon-Ho, in cinematografe…

- Timișorenii cinefili vor avea ocazia sa vada filme care au caștigat Palme d’Or, Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare masculina și Premiul pentru interpretare feminina, la Les Films de Cannes a Timișoara.

- Filme premiate si avanpremiere romanesti vor putea fi vazute, in perioada 18-27 octombrie, la cea de-a X-a editie a festivalului Les Films de Cannes a Bucarest, unde vor mai avea loc intalniri cu realizatorii filmelor, masterclass-uri, retrospective si evenimente profesionale. Regizorul…

- Cea de-a 4-a editie Les Films de Cannes a Iasi va avea loc intre 18 si 20 octombrie 2019, la Cinema Ateneu si va prezenta filmele care au castigat unele dintre cele mai importante premii acordate anul acesta la Cannes: Palme d'Or, Premiul pentru scenariu, Premiul pentru interpretare masculina, Premiul…

- Opt filme romanesti, inca nelansate in cinematografe, vor avea avanpremiere de gala, in prezenta echipelor, in cadrul festivalului Les Films de Cannes a Bucarest. Potrivit unui comunicat al organizatorilor transmis, luni, AGERPRES, publicul festivalului, desfasurat intre 18 si 27 octombrie,…

- O selectie cu zece filme premiate cu Palme d'Or la Cannes va putea fi vazuta cu ocazia celei de-a zecea editii a Les Films de Cannes a Bucarest, la Cinemateca Union, informeaza organizatorii intr-un comunicat transmis AGERPRES. Filmele vor fi precedate de scurte interviuri video cu unii dintre cei…

- Filmul ''Parasite'' (''Gisaengchung''), de Bong Joon-ho, marele castigator al editiei din 2019 a Festivalului de Film de la Cannes, va fi proiectat la Bucuresti, la festivalul dedicat evenimentului de pe Croazeta, Les Films de Cannes a Bucarest, ce are loc intre 18 si…