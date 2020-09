Stiri pe aceeasi tema

- Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan a debutat pe primul loc in box office-ul nord-american de weekend, cu incasari de peste 20 de milioane de dolari, iar la nivel global filmul a generat incasari de aproximativ 150 de milioane de dolari pe parcursul a doua weekenduri de la premiera,…

- Filmul ''Tenet'', regizat de Christopher Nolan, a depasit sambata pragul incasarilor de 100 de milioane de dolari in box-office-ul international, dupa ce a vandut pe parcursul acestui weekend bilete in valoare de peste 20 de milioane de dolari in cinematografele din China, informeaza…

- Thrillerul „Tenet” al cineastului britanic Christopher Nolan, a carui premiera a fost amanata de mai multe ori din cauza pandemiei, a inregistrat weekendul acesta un debut international impresionant, cu incasari de peste 50 de milioane de dolari, in timp ce filmul SF-horror „The New Mutants” a avut…

- Thrillerul „Unhinged”, cu Russell Crowe in rol principal, s-a clasat pe primul loc in box office-ul nord-american, cu incasari de peste 4 milioane de dolari realizate in al doilea weekend de la premiera.Potrivit boxofficemojo.com, filmul regizat de Derrick Borte a generat incasari de 4,1 milioane…

- Lansarea filmului „Tenet“, regizat de Christopher Nolan, va avea loc in 26 august, in multe tari din Europa, Asia si America latina. In Romania, filmul va putea fi vazut dupa redeschiderea cinematografelor, potrivit news.ro.

- Din distributie fac parte: John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Kenneth Branagh si Michael Caine. John David Washington este noul protagonist in film, o poveste originala de actiune si science fiction. Inarmat cu un singur cuvant - "Tenet" - protagonistul lupta pentru supravietuirea…

- Numele celor doi duci de Sussex nu apar in actele de cumparare ale locuinței din California, se arata in documentele oficiale. Au cumparat proprietatea in secret ia jumatatea lunii iunie, printr-o fundație necunoscuta, care are aceeași adresa de e-mail cu a managerului lui Meghan Markle de la Hollywood.…

- ​Un startup chinezesc de producție de vehicule electrice, care s-a confruntat și cu acuzații de furt de tehnlogie de la Tesla, a obținut luni o noua finanțare de la investitori, de 500 de milioane de dolari. Citește mai departe și comenteaza pe StartupCafe.ro....