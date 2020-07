Stiri pe aceeasi tema

- Noua producții autohtone se regasesc in competiția de scurtmetraj romanesc a celei de-a 17-a ediții a Festivalului Internațional de Film Independent ANONIMUL, care va avea loc intre 12-16 august la Sfantu Gheorghe, in Delta Dunarii. Peste 50 filme au fost inscrise in competiția de scurtmetraj romanesc,…

- Festivalul de Film de la Roma este programat sa aiba loc in luna octombrie, iar in cadrul editiei vor fi prezentate lungmetraje din selectia Cannes 2020 si, intre altele, pelicula biografica „Stardust“, despre viata muzicianului britanic David Bowie, si un documentar cu si despre fotbalistul italian…

- Selectia de filme romanesti de la cea de-a 19-a editie a Festivalului International de Film Transilvania cuprinde un numar record de 21 de lungmetraje si 16 scurtmetraje, care vor fi proiectate, in prezenta realizatorilor, intre 31 iulie si 9 august, la Cluj-Napoca., potrivit news.roOrganizatorii…

- Unsprezece productii, intre care patru regizate de femei, au fost selectate in competitia de scurtmetraje a Festivalului de Film de la Cannes 2020, anunța news.ro.In total, 3.810 filme din 137 de tari au fost vizionate de comitetul de selectie de anul acesta, fata de 4.240, cate au fost primite…

- Lungmetraje semnate de Wes Anderson, Francois Ozon si Naomi Kawase se numara intre filmele selectate anul acesta de organizatorii Festivalului de la Cannes pentru a purta eticheta „Cannes 2020“ si a fi prezentate in cadrul evenimentelor de gen ce vor avea loc in toamna acestui an.

- Filmul "Calaul", in regia lui Luis Garcia Berlanga, care a primit Premiul FIPRESCI in cadrul Festivalului de Film de la Venetia, editia 1963, poate fi vazut in weekend gratuit pe Vimeo in cadrul programului "Clasicos contigo/ Clasicii alaturi de tine", derulat de Institutul Cervantes incepand din…

- Selecția naționala de bune practici in invațamantul primar și gimnazial romanesc „Creatori de Educație” a ajuns la cea de-a doua ediție, aceasta derulandu-se, anul acesta, in baza unui nou regulament, publicat in secțiunea specifica a ... The post Cadrele didactice, invitate la competiția naționala…