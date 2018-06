Stiri pe aceeasi tema

- Lemonade, filmul de debut in lung metraj al Ioanei Uricaru, produs de catre Mobra Films, a castigat ieri Linxul de Aur pentru cel mai bun film in competiție, in cadrul FEST New Directors / New Films Festival de la Espinho din Portugalia. Filmul a fost selectat in competiție in sectiunea principala…

- Filmul “Mostenitoarele”, de Marcelo Martinessi (Paraguay), a castigat Trofeul “Transilvania”, sambata, la Gala TIFF. “As vrea sa impart acest premiu cu echipa mea, pentru ca noi, regizorii, stam pe platouri sapte saptamani si uneori nu stim ce sa facem. Ei sunt acolo ...

- Jucatoarea Matilde Jorge (Portugalia) a castigat cea de a VII-a editie a Dr. Oetker Trophy, dupa ce a invins in finala, cu scorul de 6-4, 1-6, 6-2, pe Aleksandra Simeva (Macedonia). “Amandoua am meritat sa castigam, dar eu am reusit si sunt fericita pentru asta. Vreau sa multumesc antrenorului, colegilor…

- Regretatul Milos Forman a lasat in urma sa o filmografie remarcabila. Filmele sale transmit puternic emoțiile personajelor ale caror tragedii se transforma in studii a trasaturilor umane, fie ca e vorba de adaptari precum Hair și One Flew Over The Cuckoo’s Nest, sau biografii ca The People vs. Larry…

- Filmul suedez “Up in the Sky” / Printre Stele, desemnat in 2017 drept “cel mai bun film pentru copii” la Zurich, va deschide editia din acest an a retrospectivei Festivalului International de Film pentru publicul tanar KINOdiseea Altfel (18-20 mai). Filmul spune povestea micutei Pottan, care ar trebui…

- "Lemonade", debutul in lungmetraj al regizoarei Ioana Uricaru, produs de Cristian Mungiu, inclus in competitia internationala a Festivalului de Film Tribeca, se afla pe lista de productii "must see" de la prestigiosul eveniment newyorkez, potrivit cotidianului The New York Times.

- Lungmetrajul „Lemonade”, regizat de Ioana Uricaru si produs de Cristian Mungiu, va avea joi premiera la Tribeca Film Festival.„Lemonade” candideaza alaturi de alte noua filme, printre care „Amateurs”, de Gabriela Pichler, „Dry Martina”, de Che Sandoval, „The Night Eats the World”, de Dominique…

- Filmul „Țara Moarta/ The Dead Nation” de Radu Jude a fost inclus in competiția oficiala a Festivalului internațional de film central-est european „goEast” ce va avea loc la Wiesbdaden. De la 17 pana pe 24 aprilie vor fi prezentate peste 100 de filme din 35 de țari, dintre care opt sunt premiere mondiale,…