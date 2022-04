Stiri pe aceeasi tema

- Sunt probleme! Nu se știe inca de unde au aparut, cum s-au instalat in sanul echipei și care este motivul principal pentru care jocul nu merge, dar cert este ca pierdem puncte importante, iar Craiova se indeparteaza tot mai mult de ceea ce și-a propus in acest sezon. Dupa startul bun de meci, finalul…

- CS Mioveni se intarește pentru play-out. Argeșenii s-au ințeles cu atacantul jamaican Jason Wright (27 de ani). Aflat din luna ianuarie in probe la CS Mioveni, atacantul a semnat un contract valabil pe un an și jumatate cu formația antrenata de Alexandru Pelici. ...

- Nicolo Napoli face minuni la FCU Craiova. Italianul a acumulat 14 puncte in cele 8 etape din 2022, la fel ca predecesorii sai in 18 meciuri. Numirea lui Nicolo Napoli, 60 de ani, pe banca lui FCU Craiova a avut efectul scontat. Echipa a inceput sa joace și sa adune puncte, parasind de doua runde zona…

- Antrenorul formatiei FCU Craiova, Nicolo Napoli, regreta ca elevii sai nu au reusit sa contabilizeze toate cele 3 puncte din jocul cu UTA Arad, incheiat 1-1, in Banie. „Au facut un meci bun baietii, au alergat mult, au jucat, am avut ocazii de gol, am avut si avantaj pe tabela, dar in ultimele 3 minute…

- Antrenorul italian Nicolo Napoli, 60 de ani pe 7 februarie, a prins gustul victoriei dupa ce FCU Craiova s-a impus etapa trecuta pe teren propriu in fața celor de la FC Argeș, scor 1-0, grație reușitei lui Sidibe. Primul succes in cel de-al optulea mandat la gruparea din Banie! Pentru echipa sa urmeaza…

- Mijlocasul ofensiv Alexandru Raicea a fost imprumutat de echipa de fotbal FC U Craiova la formatia CS Mioveni, pana la finalul sezonului, a anuntat clubul din Banie pe pagina sa de Facebook. Raicea (25 ani) a evoluat in 18 meciuri in acest sezon, marcand un gol.FC U Craiova 1948 a mai renuntat…

- Nou promovata FCU Craiova a inceput curatenia in lot, iar primul cap cazut a fost cel al lui Marko Gajic. Originar din Belgrad, fundasul central nu s-a integrat in defensiva gruparii din Banie, el fiind autorul mai multor gafe impardonabile, din care s-au primit goluri. Marko Gajic a evoluat in 17 meciuri…