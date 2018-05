Stiri pe aceeasi tema

- "Am venit din Miskolc si merg cu familia de Rusalii la Sumuleu Ciuc, pentru a ne ruga la statuia Fecioarei Maria. Este o traditie pe care o respectam de 20 de ani, de când venim din Ungaria la fratii nostri maghiari din Transilvania", a spus unul dintre calatorii spre Sumuleu Ciuc.…

- Ansamblul de dansuri populare de la Colegiul Național Cuza „Cetinița“ a obținut locul II la Festivalul Concurs Național Folcloric Izvoare Covasnene. Competiția a avut loc sambata, 12 mai. Festivalul este deja la a XIX-a ediție, iar anul acesta a adunat participanți din 7 județe ale țarii.…

- La sfarsitul saptamanii trecute a avut loc editia XXIII a Festivalului international de folclor, traditionala manifestare artistica anuala a Fundatiei Teka din Gherla. Pe scena amenajata in centr, timp de doua zile au evoluat nu mai putin de 15 formatii de dansuri populare din Romania si din Ungaria.…

- Sa le vorbești tinerilor despre tradiție, muzica populara și dansuri populare poate fi o mare pierdere de vreme in societatea de astazi, cand ai tinde sa spui ca pe tineri ii gasești doar in cluburi și pe terase, dar mereu exista excepții de la regula (VEZI ȘI: OLIMPICII LA DANSURI POPULARE). In timp…

- Euroscepticismul e sanatos tun in Ungaria, unul dintre cei mai puternici oponenti ai federalizarii Uniunii Europene. Succesul partidului eurosceptic Fidesz in alegerile generale arata ca multi maghiari sustin pozitia partidului, iar acest rezultat „va incuraja guvernul sa-si continue politicile, ramanand…

- „Cununa Baraganului” este numele celui mai tanar ansamblu de dansuri populare din județul Ialomița. Exista in comuna Saveni și este alcatuit din copii și tineri de toate varstele. Pentru fiecare dintre ei, tradiția și folclorul au devenit o adevarata pasiune. CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMANIA, va…

- Compania aeriana Tarom a inaugurat duminica cursa aeriana Iași - Timișoara, zbor sarbatorit cu dansuri populare și tort tematic. La evenimentul de lansare, organizat pe aeroportul din Iasi, au fost prezenți directorul general al Tarom, Werner Wolff, președintele Consiliului Judetean Iasi si reprezentanti…

- Ansamblu de dansuri "Slavutich" i-a incantat pe ieseni luni seara la Teatrul Luceafarul cu un program de dansuri cazacesti, momente umoristice din satul slav si dansuri populare. Pe scena au urcat 24 de dansatori, sase interpreti vocali si 9 instrumentisti, specialisti ai temelor populare slave, insufletind…