- In aceasta dimineața a inceput a inceput sarbatoarea Sfantului Dimitrie. Moaștele au fost așezate in baldachinul din apropierea Catedralei Patriarhale din București, iar credincioșii care vor sa se inchine la racla trebuie sa poarte masca și sa pastreze distanța. Totodata, jandarmii verifica buletinele…

- Jandarmii bucuresteni vor institui dispozitive de ordine si siguranta publica si culoare speciale de acces pentru persoanele care vor participa la manifestarile religioase de la Catedrala din Dealul Mitropoliei, organizate cu ocazia sarbatorii Sfantului Dimitrie cel Nou. Masurile vor fi luate pentru…

- "Din pacate, in ziua de Sfantul Dumitru, cand o sa vina cea mai multa lume la pelerinaj, nu o sa fiu primar in funcție, deci responsabilitatea revine actualului primar, Gabriela Firea. Bineințeles ca exista o necesitate de comuniune religioasa pentru foarte mulți dintre noi, insa in aceasta situație…

- Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, recomanda ca accesul credincioșilor la pelerinajul Sfantului Dumitru din acest an sa fie limitat pentru a evita raspandirea virusului. Raed Arafat a declarat, vineri seara, la Digi 24 ca trebuie evitata situația de la pelerinajul de la Iași.„Va…

- Recomandarea secretarului de stat in cadrul Ministerului de Interne, Raed Arafat, este ca de Sfantul Dumitru sa fie limitat accesul credinciosilor si sa se respecte masurile de siguranta, printre care purtarea mastii de protectie. Arafat a criticat imaginile din centrul Vechi al Capitalei, in care…

- Biserica Ortodoxa Romana (BOR) a reacționat dur luni dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca pelerinajul din acest an de la București ocazionat de celebrarea Sfantului Dimitrie nu va putea avea loc. Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a caracterizat decizia drept ”ofensatoare”…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat ca, dupa pelerinajul de la Iași, și cel de la București, de sarbatoarea Sfantului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Capitalei, va fi interzis. La pelerinaj pot participa doar bucureștenii, prezența credincioșilor din alte localitați fiind interzisa.Patriarhia…