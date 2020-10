Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta au luat noi masuri cu privire la combaterea COVID 19. Printre multe altele, s a decis ca "Organizarea de sarbatori religioase este permisa numai cu participarea persoanele care au domiciliul sau resedinta in localitatea unde se desfasoara activitatea, fara…

- Data de 14 octomnbrie este o sarbatoare foarte importanta pentru credincioșii de pretutindeni, fiind sarbatorita una dintre cele mai mari sfinte: Sfanta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei. An de an, sute de mii de persoane vin sa se roage la moaștele Sfintei de la Mitropolia Moldovei si Bucovinei din…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis ca, atunci cand incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mare sau egala de 1,5/1.000 de locuitori, comitetele judete pot decide restrictionarea activitatii restaurantelor si cafenelelor. Aceasta masura vizeaza si restaurantele…

- Bucureștiul a depașit pragul de 1,5 cazuri Covid la mia de locuitori in ultimele 14 zile. Odata depașit acest prag, se pot inchide restaurantele, cafenelele și salile de jocuri. De asemenea, in cateva județe rata de infectare se apropie de aceasta limita, potrivit datelor centralizate de Graphs.ro.…

- Tradiționala aglomerație de la moaștele Sfintei Parascheva ar putea sa nu se mai produca anul acesta. Pelerinajul de la Iași se va desfașura sub reguli stricte, de respectare a distanțarii și a masurilor de siguranța sanitara.

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a anunțat ca de 1 septembrie mai multe activitați vor fi reluate. Mai exact, restaurantele si cafenelele pot fi redeschise și in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul unitatilor de cazare, insa doar in judetele unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat joi noaptea Hotararea numarul 43, prin care se redeschid, incepand cu data de 1 septembrie 2020, restaurantele și cafenelele, precum și activitațile culturale aflate in interiorul cladirilor, in anumite condiții. Incepand cu data de 1 septembrie…

- Autoritațile au decis, luni, sa extinda lista județelor unde este restricționat programul pentru terase, cluburi și baruri, dar și pentru salile de jocuri de noroc, restricțiile fiind in vigoare pana in 31 august, in contextul pandemiei de COVID-19. Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat…